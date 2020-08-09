الصين تطلق صاروخا موجها جديدا... فيديو

نشر مقطع فيديو لإطلاق صاروخ موجه بعيد المدى في الصين. تم إطلاقه من مروحية هجومية Z-10.

في الفيديو الذي عرضته قناة CCTV 13، يمكن مشاهدة كيف يتم تعليق الصواريخ بعيدة المدى على مروحية وعملية إطلاقها. وأصابت الصواريخ بنجاح جميع الأهداف الأرضية. وفقا لموقع دامبييف، يُفترض أن هذا صاروخ واسمه Blue Arrow 21 (BA-21) ، تم تقديمه لأول مرة في معرض تشوهاي الجوي في عام 2018.

وأثار الفيديو اهتمام موقع جينيس. ويعتقد أن مدى عمله يبلغ حوالي 18 كيلومترًا، وهو مجهة بنظام توجيه ثنائي القناة.

ومع ذلك، أشار الموقع إلى أن الصاروخ ربما يختلف قليلاً عن الصاروخ الذي ظهر عام 2018 في تشوهاي. له تكوين مختلف قليلاً. وخلص إلى أن هذا الصاروخ سيستخدم في تسليح الطائرات المسيرة الصينية.