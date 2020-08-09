وسائل إعلام: كوريا الجنوبية تعتزم بناء حاملة طائرات

بحسب البيانات الأولية، فإن التكلفة التقريبية لمثل هذا المشروع قد تصل إلى حوالي 4.5 مليار دولار.

تعد كوريا الجنوبية مشروعًا لإنشاء حاملة طائرات خفيفة خاصة بها ، مزودة بـ 20 طائرة إقلاع عمودي من طراز F-35 B.

نقلت وسائل الإعلام المحلية، عن مصادر في الحكومة، أنه من المقرر الانتهاء من البناء بحلول عام 2030.

يشار إلى أن وزارة دفاع الجمهورية تستعد حاليا لإجراء تغييرات على المشروع السابق لبناء "سفينة نقل كبيرة - 2". في وقت سابق، كان من المخطط أن تحصل القوات الكورية بحلول عام 2033 على سفينة نقل عسكرية متعددة الأغراض بسعة 30 ألف طن.

يرتبط إنشاء حاملة الطائرات بحقيقة أن البلاد تنوي بنشاط مقاومة أي مطالبات من اليابان ، وكذلك عدم الخسارة في سباق التسلح الإقليمي بين الصين واليابان وكوريا الديمقراطية.

وفقًا للبيانات الأولية، قد تصل التكلفة التقريبية لمثل هذا المشروع إلى حوالي 4.5 مليار دولار ، وفقًا ل "روسيسكايا غازيتا".