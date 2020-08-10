كوريا الجنوبية تطور نظام دفاع صاروخي جديد للحماية من كوريا الشمالية

ستطور جمهورية كوريا الجنوبية نظام دفاع صاروخي تكتيكي خاص بها مصمم لحماية البنية التحتية الرئيسية من التهديدات التي تشكلها مدفعية كوريا الشمالية بعيدة المدى، بحسب بيان صحفي نشرته اليوم الاثنين وزارة الدفاع الوطني بشأن خطط تطوير القوات المسلحة حتى عام 2025.

النظام، الذي يشبه في خصائصه القبة الحديدية الإسرائيلية، سيدخل خدمة القوات المسلحة الكورية الجنوبية في أواخر عام 2020 أو أوائل الثلاثينيات، وفقا للبيان.

أعلنت وزارة الدفاع أيضًا أنه في عام 2021 ستبدأ الدولة في بناء حاملة طائرات خفيفة، وبحلول عام 2025 - إنتاج مقاتلة من الجيل الخامس KF-X ، التي لا تزال قيد التطوير. ستبدأ كوريا الجنوبية أيضًا في تطوير صواريخ "جو – أرض" و"جو – بحر" بعيدة المدى لها.

ويلاحظ أيضًا أن الدولة تعتزم إنشاء صاروخ ناقل خاص بها لإيصال الأقمار الصناعية الصغيرة إلى المدار. تجدر الإشارة إلى أنه بحلول عام 2025 سيكون لدى كوريا الجنوبية العديد من أقمار الاستطلاع التي ستسمح بمراقبة الوضع في شبه الجزيرة في الوقت الفعلي. ومن المخطط أيضًا إنشاء طائرات استطلاع مسيرة خاصة بها.

وجاء في الوثيقة أن "وزارة الدفاع ستستمر في التفاعل مع الحكومة من أجل التنفيذ الناجح لخطة تطوير القوات المسلحة للفترة 2021-2025".