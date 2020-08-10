"لوكهيد مارتين" تسجل رقما قياسيا بتسليم 13 مقاتلة "إف - 35" في أسبوع واحد

ونشرت الصفحة الرسمية للمقاتلة الأمريكية على "تويتر" مقطع فيديو قالت إنه لسرب جديد من المقاتلات الشبحية يصل عدده إلى 13 طائرة تم تسليمها للجيش الأمريكي هذا الأسبوع.

وأضافت: "سلمت الشركة المصنعة للطائرة (لوكهيد مارتين) 13 طائرة جديد (إف - 35 إس) خلال أسبوع واحد".

✔️13 F-35s delivered

✔️ 6 locations

✔️47,000 delivery miles

✔️1 week



Congratulations to the F-35 Production Delivery Team, comprised of JPO, DCMA and @LockheedMartin personnel, for setting a new record last week by delivering 13 F-35s. Keep up the great work Team Lightning II! pic.twitter.com/z17raA0M9H — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) August 7, 2020

ونشرت الصفحة فيديو آخر يرصد جانبا من تدريبات المقاتلة الأمريكية الشبحية في ألاسكا، ضمن تدريب "العلم الأحمر"، التي تهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية للقوات الجوية الأمريكية.

وتعد مقاتلات "إف - 35" من أكثر المقاتلات الحربية بعيدة المدى تطورا، حيث أنها تستطيع تنفيذ مهام الهيمنة الجوية وقصف أهداف على مدى بعيد من موقع إنطلاقها، كما أنها تمتلك قدرات شبحية تجعل اكتشافها للرادارات غير ممكن، لكن هذه الطائرة لم يتم اختبارها حتى الآن في حروب حقيقية.

Start your week off with some #F35 air power ⚡ Watch F-35As take off during Red Flag Alaska 20-3 at @EielsonAirForce.



Red Flag Alaska is designed to provide realistic training in a simulated combat environment. pic.twitter.com/lhRSx5H0t8 — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) August 10, 2020

وتمتلك العديد من الدول تلك الطائرة، وكانت تركيا من بين الدول المشاركة في تصنيعها قبل أن يتم استبعادها بسبب صفقة صواريخ "إس - 400" الروسية، التي ترفضها الولايات المتحدة الأمريكية، ويضاف إلى ذلك إسرائيل، التي تسعى لامتلاك 50 طائرة من هذا النوع.