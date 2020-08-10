جنود يتدربون على إطلاق قذائف مورتر في فيديو مدهش

تعد مدافع الهاون من أقدم أسلحة المدفعية في العالم، التي مازالت في الخدمة حتى الآن بعد تطويرها، حيث أصبحت عيار (عيار 120 مم).

وتستخدم وحدات المشاة هذا السلاح على نطاق واسع في الجيوش الكبرى والجيوش الصغيرة على السواء لأنه يتميز بخفة وزنه وسهولة نقله، إضافة إلى كونه مصدر لنيران هائلة يمكن توجيهها ضد قوات معادية على خط المواجهة.

ويظهر مقطع فيديو لقطات مدهشة لجنود يتدربون على إطلاق قذائف مورتر 120 مم، التي يتم إطلاقها على مواقع قريبة خلال التدريب لضرب مواقع معادية.

ويتم تعمير هذا النوع من الأسلحة بصورة يدوية خلال القصف.

ويمكن لمدفع المورتر 120 مم، أن يطلق 16 قذيفة في الدقيقة بحد أقصى وفي الوضع العادي 4 قذائف في الدقيقة، بحسب موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي.

ويوفر المدفع قوة نيرانية غير مباشرة ضد قوات ومواقع أرضية في مدى يتراوح بين 200 مترا و7.2 كيلومترا.