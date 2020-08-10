جنود يتدربون على إطلاق قذائف مورتر في فيديو مدهش

ويظهر مقطع فيديو لقطات مدهشة لجنود يتدربون على إطلاق قذائف مورتر 120 مم، التي يتم إطلاقها على مواقع قريبة خلال التدريب لضرب مواقع معادية.
ويتم تعمير هذا النوع من الأسلحة بصورة يدوية خلال القصف.
ويمكن لمدفع المورتر 120 مم، أن يطلق 16 قذيفة في الدقيقة بحد أقصى وفي الوضع العادي 4 قذائف في الدقيقة، بحسب موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي.
💥Who said that Mondays can't be fun?— NATO eFP Battle Group Latvia (@eFPBGLatvia) August 10, 2020
The Slovenians from #eFP BG #Latvia conducted 120 mm Mortar shooting in the training area of Camp #Adazi.😎#WeAreNATO #StrongerTogether @NATO @LANDCMD @SHAPE_NATO @Slovenskavojska @SloveniaNATO pic.twitter.com/BDN4a2GY3A
ويوفر المدفع قوة نيرانية غير مباشرة ضد قوات ومواقع أرضية في مدى يتراوح بين 200 مترا و7.2 كيلومترا.
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