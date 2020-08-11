وزير الدفاع الروسي يتفقد البنى التحتية الخاصة ببناء الغواصات... صور

تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، البنى التحتية الخاصة ببناء الغواصتين "بوري -أ" و "ياسن-أم".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لوزير الدفاع، برفقة مسؤولين في مشاريع بناء الغواصتين، استعدادا لإطلاقهما قريبا.

يشار إلى أن الأسطول الروسي مسلح بنحو 70 غواصة من أنواع مختلفة. تتضمن الخطط سلسلة من الغواصات متعددة الأغراض من الجيل الرابع من مشروع 885إم "ياسن-إم" وحاملة الصواريخ الاستراتيجية 955 "بوري".

غواصات مشروع "ياسن" مسلحة بترسانة كبيرة من الصواريخ. وهي مجهزة بثمانية منصات إطلاق عمودية، لكل منها خمسة صواريخ مجنحة "كاليبر". في المجموع، الغواصة قادرة على حمل 40 صاروخا. على سبيل المقارنة، سيتم تسليح غواصة أمريكية من فئة "كولومبيا" الجديدة ب 16 صاروخًا باليستيًا فقط.