لأول مرة طائرة روسية مسيرة جديدة بعيدة المدى... فيديو

أجرت روسيا اختبارا لطائرة جديدة دون طيار أطلق عليها اسم "BRAERON" وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع الفيديو الذي يظهر تحليق الطائرة في الجو أثناء الاختبار.

وأخبر مدير المشروع وكالة "سبوتنيك" بأن طائرة "BRAERON" تستطيع التحليق لمسافة 300 كيلومتر، حاملة ما يمكن أن يزيد وزنه على 200 كيلوغرام.

وكشف دميتري أرسينتييف، مدير مشروع "BRAERON لـ"سبوتنيك" إمكانية استخدام طائرة درون الجديدة في الحقول النفطية ولنقل مختلف السلع إلى الأماكن النائية.

وتستطيع الطائرة المسيرة الجديدة تحمّل الحرارة الشديدة (40 درجة مئوية فوق الصفر) والبرودة الشديدة (40 درجة مئوية تحت الصفر). ويبلغ طولها 5 أمتار. وتعمل طائرة " "BRAERON بمحرك الاحتراق الداخلي العامل بالبنزين.

وتقلع طائرة "BRAERON"عموديا، ولا تحتاج إلا إلى ساحة مستوية لا يزيد طولها وعرضها على 10 أمتار للهبوط.