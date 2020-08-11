مروحية روسية تبدأ طلعاتها بنجاح في أمريكا اللاتينية

ونقل جهاز الإعلام التابع لشركة "كرافت أفيا سنتر" التي تقوم ببيع طائرات الهليكوبتر في المكسيك وتوفر الخدمات الفنية لها، عن مدير عام الشركة، قوله:

"مروحية "أنسات" قامت بعدة طلعات جوية تجريبية ناجحة في سماء المكسيك، وإنها تمكنت أثناء إحدى الرحلات الاختبارية الأولى من الهبوط على السطح العلوي لإحدى ناطحات السحاب بنجاح".

وجرت إحدى الرحلات الاختبارية في المنطقة الجبلية حيث لم تواجه طائرة الهليكوبتر صعوبات في الهبوط على ارتفاع 2800 متر.

وقال خوسي دي فيسينتي، مدير عام شركة "كرافت أفيا سنتر"، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، في أبريل/نيسان الماضي، إن جائحة فيروس كورونا لم تمنع البدء بنقل طائرات "أنسات" من روسيا إلى المكسيك حيث واصل قطاع النقل الجوي عمله في ظل الحجر الصحي.

وكانت شركة "كرافت أفيا سنتر" قد أخبرت "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن من المقرر أن تستورد المكسيك في بادئ الأمر 13 مروحية من طراز "أنسات" لشركة "كرافت أفيا سنتر" وزبائنها، و27 طائرة أخرى لقطاع الإسعاف الجوي.

"أنسات" في روسيا

وبدأ مصنع طائرات الهليكوبتر الواقع في مدينة قازان إنتاج المروحيات المعروفة باسم "أنسات" في نهاية تسعينات القرن العشرين. وظهرت مروحية "أنسات" في السماء للمرة الأولى في عام 1999.

وتنتج روسيا 15 إلى 16 مروحية من طراز "أنسات" في السنة. ويتم تصنيعها من أجل القوات الجوية ومصلحة الإطفاء والإنقاذ والقطاع الصحي وإحدى شركات الطيران الروسية. وكانت القوات الجوية الروسية تملك 45 مروحية من طراز "أنسات-أو" في عام 2018.

وخصصت مروحية "أنسات" للقيام بالمهام العديدة، وبإمكانها أن تحمل 7 مسافرين أو كمية كبيرة من السلع. ويمكن استخدامها للبحث عن المنكوبين وإنقاذهم وتدريب الطيارين وإطفاء الحرائق. ويمكن تحويلها إلى وحدة صحية.