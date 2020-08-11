روسيا تستقبل عسكريي العالم... الاستعدادات للألعاب العسكرية الدولية تصل إلى خط النهاية

الدورة السادسة

وستنطلق فعاليات الدورة السادسة للألعاب العسكرية الدولية في 23 أغسطس/آب 2020 وتستمر حتى 5 سبتمبر/أيلول، في أراضي روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وأوزبكستان بمشاركة أكثر من 160 فريقا من 30 بلدا. وتقام غالبية مسابقاتها في روسيا.

وقد بدأ المشاركون الأجانب يصلون إلى روسيا. فمثلا، استقبلت روسيا قبل أيام قطارا قدم من الصين حاملا 27 من عسكريي جمهورية الصين الشعبية و18 من الدبابات والآليات العسكرية المدرعة الأخرى. وسيشارك هؤلاء في سباق الدبابات ضمن فعاليات الألعاب العسكرية الدولية.

كما وصل ممثلو الصين إلى مكان إقامة سباق الجنود المظليين في ريف مدينة بسكوف. وسيشارك أكثر من 250 من عسكريي 15 بلدا في هذا السباق. وقد وصل المشاركون من صين وكمبوديا ومالي وطاجيكستان والكونغو وناميبيا وجمهورية غينيا إلى روسيا.

وتستضيف منطقة كالينيغراد في غرب روسيا سباق مشاة البحرية. وقالت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر)، وهي صحيفة القوات المسلحة الروسية، إن على كل متسابق أن يجتاز نحو 20 عائقا يزيد إجمالي طولها على 1000 متر.

ومن بين فعاليات الألعاب العسكرية الدولية 2020 سباق مدربي الكلاب الذي يقام في ريف العاصمة الروسية موسكو. ويجب على المشاركين في هذا السباق أن يجتازوا عوائق يبلغ إجمالي طولها 300 متر، ويدمروا أهدافا بإطلاق نار رشاش كلاشنيكوف (أكا-74إم) عليها، برفقة الكلاب المدربة.

ومن بين مسابقات الدورة السادسة للألعاب العسكرية الدولية مسابقة "كأس البحر" التي تقام في بحر قزوين وتشارك فيها دول مطلة على هذا البحر.

الدورة الأولى

وأقيمت الدورة الأولى للألعاب العسكرية الدولية في روسيا في أغسطس/آب 2015. وشارك فيها أكثر من 2000 عسكري أجنبي. وحضر وزراء دفاع بعض الدول المشاركة ورؤساء أركان جيوشها حفل افتتاحها وحفل اختتامها.

وتضمنت الدورة الأولى 14 سباقا. وبحسب رئيس الأركان الروسي الجنرال غيراسيموف فإن سباق الدبابات استقطب أكبر عدد من المشاركين.