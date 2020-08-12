الهدوء يسود "حميميم"... الطيارون الروس يحتفلون بيوم القوات الجوية

بمناسبة يوم القوات الجوية تحدث طيارون عسكريون روس في قاعدة "حميميم" بسوريا للصحفيين حول عملهم اليومي.

وتوجد طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي في سوريا منذ عام 2015 عندما قررت روسيا مد يد العون إلى القوات المسلحة السورية لمحاربة الإرهاب.

ولا تقوم الطائرات الروسية الآن بالطلعات القتالية بعد إعلان وقف إطلاق النار في محافظة إدلب. ولكن الطيارين يواصلون تدريباتهم وينفذون الرحلات الجوية التدريبية يوميا.

قال الطيار ألكسندر بتروف في تصريح أدلى به للصحفيين بعد إتمام الرحلة الجوية التدريبية الجديدة إن قاعدة حميميم يسودها الهدوء الآن، ولكن الطائرات تبقى جاهزة للإقلاع دائما.

ويوجد في قاعدة حميميم فنيون وميكانيكيون أيضا ممن يوفرون الخدمات الفنية للطائرات وهم مسؤولون عن صلاحية محرك الطائرة ومعداتها كافة. ولا يواجهون مشاكل في أداء واجبهم.

قال الميكانيكي إيغور كرامار الذي يعتني بطائرات "سو-35": "إن طائراتنا لا تتعطل في ظل الصيانة والرعاية المستمرة".

وتحتفل روسيا بيوم القوات الجوية في 12 أغسطس/ آب.