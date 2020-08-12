كوريا الجنوبية تبدأ بتشييد أول حاملة طائرات حربية... صور

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، البدء ببناء أول حاملة طائرات عسكرية والحصول على طائرات مقاتلة للعمل عليها تتناسب مع طبيعتها الخاصة المتعلقة بتنفيذ المهام من خلال حاملات الطائرات.

وبحسب البيان الصادر عن وزراة الدفاع ستبدأ كوريا الجنوبية ببناء حاملة طائراتها العام المقبل، بعد تلميحات سابقة غير مباشرة ببناء سفينة ضخمة متعددة الأغراض.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن "حاملة الطائرات (التي سيتم تشييدها) يبلغ وزنها (حجم إزاحتها) 30 ألف طن ويمكنها نقل القوات والمعدات والمواد العسكرية ويمكنها تشغيل طائرات مقاتلة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي".

As tensions rise in Asia Pacific, South Korea is building its first aircraft carrier ... complete with US-made F-35B fighter jets https://t.co/YWQG2Yb7MA pic.twitter.com/mrgWl0V60F — Ronald Reeuwijk (@DubbeleR) August 12, 2020

وأضافت الوزارة: "ستتيح حاملة الطائرات للجيش (الكوري الجنوبي) قمع التهديدات بشكل أكثر فاعلية وإرسال القوات والمواد إلى المناطق المتنازع عليها في البحر (بحر الصين) من خلال لعب دور (سفينة مراقبة) للمنطقة البحرية"، بحسب "سي إن إن".

ويصل حجم إزاحلة السفينة الجديدة حوالي 30 ألف طن تقريبا، وبذلك تنافس نظيرتها اليابانية التي أعلنت عنها في عام 2018، وتقارب نظيرتها الأمريكية (يو إس إس أميركا) بحجم إزاحة يقدر بحوالي 43 ألف طن.

As tensions rise in Asia Pacific, South Korea is building its first aircraft carrier ... complete with US-made F-35B fighter jets https://t.co/lVqCVacDI4 pic.twitter.com/CNF0gsXQtl — Juank (@JCSura) August 12, 2020

وأعلنت اليابان في عام 2018 عن تصنيح حاملة طائرات مزودة بطائرات عمودية، واعتبرت خطوة تاريخية في ذلك الوقت، حيث لم تصنع اليابان أية حاملة طائرات منذ الحرب العالمية الثانية.

وكانت كوريا الجنوبية، قد ألمحت في عدد من المناسبات إلى نيتها بناء سفينة ضخمة متعددة المهام، لكنها لم تشر إلى قدرة هذه السفينة على حمل الطائرات الهجومية أو العمودية من أي نوع.

وتعتبر المرة الأولى التي تعلن عنها كوريا الجنوبية بشكل رسمي عن هذا المشروع، وخصصت لأول مرة بشكل علني ميزانية لبناء حاملة الطائرات تقدر بملايين الدولارات.

وبالرغم من إعلان وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية عزمها تشييد السفينة، إلا أنها لم تكشف عن الحجم الدقيق للميزانية المخصصة لها، لكن يمكن تقدير حجم التكلفة بحسب "سي إن إن"، من خلال مقارنتها بنظيرتها الأمريكية، التي وصلت تكلفتها إلى حوالي 4 مليارات دولار، وهي تزيد بحجمها عن نظيرتها الكورية بحوالي 25%.