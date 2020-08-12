خبير: روسيا تتطلع لتصدير مقاتلات "ميغ 35" الخارقة

وتعتبر طائرة "ميغ-35" من الطائرات المقاتلة الروسية الحديثة، وتنتمي إلى الجيل الـ4++ من المقاتلات. وقامت بالطلعة الجوية الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتعاقدت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة على شراء طائرات من طراز " ميغ-35 " في عام 2018. وقد بدأت القوات الجوية الروسية بتسلم هذه الطائرات.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا لا تحث خطاها لتصنيع طائرات "ميغ-35" على الرغم من أن وزارة الدفاع الروسية ما فتئت تؤكد ضرورة تعزيز القوات الجوية بتزويدها بالطائرات المتطورة الحديثة.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن في عام 2018 أن الإمكانيات القتالية للقوات الجوية الروسية ازدادت بنسبة 11.7 في المئة خلال عامين.

الإحجام عن وضع كل البيض في سلة واحدة

وعن سبب عدم إسراع روسيا بإنتاج المزيد من مقاتلات "ميغ-35" لقواتها المسلحةЛ قال فاسيلي كاشين، وهو خبير اقتصادي روسي معروف، إن الأغلب ظنا أن روسيا تتطلع إلى توريد طائرات "ميغ-35" لدول أخرى كانت وما زالت تستخدم مقاتلات "ميغ 29".

وتخدم مقاتلات "ميغ-29" العلم الوطني في أكثر من 20 بلدا من بلدان العالم. ولا يمكن أن تعاود بعضها مثل بلغاريا أو بولندا استيراد الطائرات من روسيا لأسباب سياسية، ولكن غالبيتها مستعدة لبحث هذا الاقتراح وفقا للخبير، لاسيما وإن مقاتلة ميغ-29" أثبتت براعتها خلال مشاركتها في النزاعات العسكرية في أنحاء العالم مع العلم أن صناع "ميغ-35" أخذوا في الاعتبار تجارب الاستخدام القتالي لطائرات "ميغ-29".

وثمة سبب آخر لدعم إنتاج طائرات "ميغ-35" هو أن روسيا تحجم عن وضع كل البيض في سلة واحدة وفقا لتعبير الخبير، أي أنها توفر الدعم لصناعة طائرات "سوخوي" وطائرات "ميغ" على نحو سواء.

الرهان على توريدها لدول أخرى

وكانت فكرة أن تصنع روسيا مقاتلات "ميغ" الجديدة لتعزيز القوات الجوية للدول الصديقة، ثم اتجه الفكر لتعزيزالقوات الجوية الروسية بتوريد مقاتلات "ميغ-35" لها.

وبحسب رأي الخبيرЛ فإن روسيا ابتكرت طائرة "ميغ-35" كبديل لمقاتلات "ميغ-29" التي تملكها الدول الأخرى، حرصا على المحافظة على العلاقات التجارية مع هذه الدول.

وفي الوقت نفسه تريد روسيا أن تكون طائرات "ميغ" الجديدة ضمن الطائرات المتطورة المزمع تزويد القوات الجوية الروسية بها. ولهذا فإن وزارة الدفاع الروسية ستشتري عشرات من مقاتلات "ميغ-35"، ثم تسير روسيا إلى تصنيع المزيد من هذه الطائرات لتصديرها إلى دول أخرى وفقا للخبير.

وأشار الخبير إلى أن قصد وزارة الدفاع الروسية بموجب الصفقة المبرمة في عام 2018 كان اقتناء 30 طائرة من طراز "ميغ-35".