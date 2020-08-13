"ميغ-31" تهبط من دون عجلات... فيديو

نشر فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي يظهر هبوط مقاتلة "ميغ-31" من دون عجلات في مطار بيرم "بولشوي سافينو" في روسيا.

تعطلت العجلة الخلفية في المقاتلة. وتظهر اللقطات أنه بسبب العطل، بدأ حريق، لكن الطائرة هبطت بسلام.

وأوضحت الدائرة الصحفية للمنطقة العسكرية المركزية، أن مهارة الطاقم جعلت من الممكن إنقاذ الطائرة وتجنب الإصابات.

Посадка МиГ-31, у которого произошло разрушение колеса одной из стоек шасси. Всё в порядке, экипаж и борт целы. pic.twitter.com/NbQeaRaBAs — Грета Коронатуборг (@qretaxyeta) August 11, 2020

تجدر الإشارة إلى أنه في هذا اليوم قام طيارو "ميغ-31" الشباب من فوج الطيران المقاتل في بيرم بالمنطقة العسكرية المركزية بأول رحلاتهم الجوية على ارتفاعات وسرعات قصوى في الطبقات القريبة من الستراتوسفير. إذ حلقوا على ارتفاع حوالي 20 ألف متر. واتضح أن الحادث كان جزءًا من التدريبات. وقد نجح الطيارون في اجتياز الاختبار.