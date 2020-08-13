كوريا الجنوبية تعرض رادارا يتتبع ألف هدف في وقت واحد... صور

تطور الرادار شركة Hanwha Systems ووكالة تطوير الدفاعADD. تعملان عليه منذ عام 2016. وبحسب المسؤولين الكوريين الجنوبيين، سيخضع الرادار أولاً لاختبارات أرضية، وعندها فقط سيتم تركيبه على مقاتلة KF-X لإجراء مزيد من الاختبارات المشتركة، وفقا لموقع "جينس".
الرادار سيكون قادرًا على تتبع ألف هدف في وقت واحد. ولم ترد تفاصيل أخرى عنه.
South Korea unveils indigenous AESA radar prototype for KF-X fighter https://t.co/ig4bKO5wj6 #SouthKorea @ILAerospaceIAI pic.twitter.com/mt1hYz0y2S
— Janes (@JanesINTEL) August 10, 2020
أما بالنسبة للجيل الجديد من المقاتلات متعددة المهام، فقد قدمت شركة KAI بدن الطائرة المُجمع جزئيًا لطائرةKF-X.
وبحسب موقع "بابوليارنايا ميخانيكا" من المفترض أنه سيتم إنتاجها في نسختين – بمقعد واحد وبمقعدين. تصل سرعتها إلى 1.9 ماخ وسيكون للطائرة عشر نقاط تعليق للصواريخ والقنابل. سيتم الانتهاء من تطويرها في عام 2026. بحلول عام 2032 سيشتري الجيش 120 طائرة لتحل محل طائرات F-4 Phantom II وF-5 Freedom Fighters القديمة.
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