لأول مرة... الجيش الروسي يتدرب على استخدام مجموعة روبوتات

لأول مرة، تم استخدام تكتيكات الاستخدام الجماعي لروبوتات إزالة الألغام وربوتات الإطفاء خلال التدريبات العسكرية في مقاطعة أستراخان الروسية.

قامت عشرة مجمعات روبوتية "أوران-6" بإزالة الألغام من الحافة الأمامية لخط الدفاع للعدو الافتراضي.

وبحسب الدائرة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية، كان مشغلو مجمعات إزالة الألغام على مسافة تزيد عن كيلومتر واحد من المركبات القتالية. كان على الروبوتات أن تقطع مسافة معينة وأن تدمر الألغام المضادة للدبابات والأفراد، وكذلك تطهير المنطقة من الأسلاك والحواجز الهندسية.

يجدر الذكر أنه تم اختبار روبوتات أوران-6 بنجاح في سوريا حيث شاركت في تطهير حلب وتدمر. يزن الروبوت نحو ستة أطنان.

الميزة الرئيسية لـ"أوران-6" هي أنه يمكنه التعرف تلقائيًا على الأجهزة المتفجرة. على سبيل المثال، يميز قنبلة جوية من قذيفة مدفعية أو لغم مضاد للدبابات. يمكن للآلة أن تتحمل انفجارًا يصل إلى 60 كغ من مادة "تي إن تي".

بالإضافة إلى "أوران-6" عملت ربوتات إطفاء النار "أوران-14" في نفس المنطقة. تسمح أجهزتها بإطفاء اللهب على مسافة تصل إلى 50 مترًا.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت في التدريبات "دبابات إزالة الألغام" - مركبات هندسية للتطهير إي إم إر-3إم على أساس دبابة تي-90إس. تم اختبار هذه المركبات القتالية أيضًا في سوريا، حيث أزالت الأنقاض أثناء المعارك في المدن.

للدفاع عن النفس، يتم تثبيت مدفع رشاش 12.7 ملم على المركبة. قوة المحرك - 840 حصان السرعة القصوى 60 كم/ساعة. الطاقم شخصان.