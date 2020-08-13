روسيا تزيد إنتاج الطائرات المقاتلة... "الدفاع" تتعاقد على شراء مقاتلات "سو-30" المطورة

تستمر روسيا في تزويد قواتها الجوية بطائرات جديدة متطورة محلية الصنع، ومن بين الطائرات الروسية الجديدة التي تحصل عليها القوات الجوية الروسية طائرات "سو-30إس إم2" و"ياك-130".

تعتزم وزارة الدفاع الروسية شراء دفعات جديدة من هذه الطائرات خلال عام 2020.

أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو خلال اجتماعه مع مسؤولي التصنيع العسكري في مدينة إيركوتسك أن وزارة الدفاع تعتزم التعاقد قبل نهاية العام على شراء 21 طائرة من طراز "سو-30 إس إم 2" و25 طائرة من طراز "ياك-130".

وتحصل القوات الجوية الروسية على هذه الطائرات من مصنع الطائرات الواقع في مدينة إيركوتسك. ويخضع هذا المصنع التابع لشركة "إيركوت" للعملية التطويرية التحديثية الهادفة إلى زيادة طاقته الإنتاجية.

تطوير مقاتلة "سو-30إس إم"

تنتمي طائرة "سو-30إس إم2" إلى عائلة طائرات "سوخوي 30" التي تمثل الجيل الـ4+ من المقاتلات، وهي طائرة مقاتلة مطورة صُنعت خصيصا لأجل القوات الجوية الروسية. وأعلن نائب رئيس وزراء روسيا، يوري بوريسوف، في فبراير/ شباط 2019 أنه سيتم تعديل مقاتلة "سو-30إس إم" حتى ترتقي إلى مستوى مقاتلة "سو-35" المنتمية إلى الجيل الـ4++ من المقاتلات وهو "ما سيعطيها نفسا جديدا".

طائرة التدريب والقتال

صنعت طائرة "ياك-130" كطائرة تستخدمها القوات الجوية لتدريب طياريها. وقال أوليغ موتوفين، وهو مدرب الطائرات التي تنتجها شركة "إيركوت"، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن التدريبات التي يتلقاها مَن يطير على طائرة "ياك-130" تتيح له أن يتعلم بسهولة قيادة الطائرات المنتمية إلى الجيلين الرابع والخامس من المقاتلات.

كما يمكن عند الضرورة تجهيز طائرة "ياك-130" للاستخدام القتالي كطائرة قادرة على ضرب الأهداف الأرضية بالقنابل والصواريخ.