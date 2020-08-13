فرنسا تنشر طائرتي "رافال" وسفينة حربية شرقي المتوسط

أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الخميس، أن فرنسا ستنشر مقاتلتين من طراز "رافال" والفرقاطة "لافايت" شرقي البحر المتوسط في إطار خطة لدعم وجودها العسكري في المنطقة، وذلك وسط مؤشرات على توتر مع تركيا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها بالمنطقة، وهي أنشطة زادت التوتر بين تركيا واليونان.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأربعاء، تعزيز حضور بلاده العسكري في منطقة شرق المتوسط بشكل مؤقت "حرصًا على احترام القانون الدولي" وذلك بعد قرار تركيا استئناف عمليات التنقيب عن النفط في المنقطة، بحسب رويترز.

وقال بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، إن "اتصالا هاتفيا جمع بين الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حيث أكد ماكرون على ضرورة تضامن الدول الأوروبية مع كل دولة عضو في الاتحاد تتعرض سيادتها للانتهاك، وأن بلاده ستعزز حضورها العسكري في المتوسط".