فرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" المحدثة تدخل بحر اليابان للاختبار

وقالت الدفاع الروسية: "خلال 24 ساعة، قام الطاقم والمتخصصون في مركز "دالزافود" لإصلاح السفن" بفحص أنظمة مختلفة، بما في ذلك السرعة القصوى، وتشغيل محطة الطاقة الرئيسية وأنظمة وآليات السفينة. نتيجة للخروج، سيتم اتخاذ قرار بشأن توقيت المراحل اللاحقة للاختبار، على وجه الخصوص، إقلاع وهبوط مروحيات كا-27 على سطح الفرقاطة".

وأضافت الوزارة: "تم إصلاح التركيبات الخارجية وهياكل البدن في السفينة، وتم تركيب معدات جديدة. بالإضافة إلى الأنظمة المضادة للغواصات والمضادة للطائرات، فقد حصلت على أنظمة الصواريخ الهجومية "كاليبر-إن كي" و"أوران"، بالإضافة إلى أسلحة المدفعية الحديثة.

ومن المقرر أن تعود الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" إلى أسطول المحيط الهادئ بحلول نهاية هذا العام.

يتم الإصلاح مع تحديث الفرقاطة في مركز إصلاح السفن "دالزافود" في فلاديفوستوك.