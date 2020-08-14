روسيا تبدأ استخدام الطائرات المسيرة الهجومية في عام 2021

صرح القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية، الجنرال سيرغي درونوف، أن القوات الجوية الروسية ستحصل على طائرات هجومية مسيرة في عام 2021.

وأشار القائد العسكري إلى أن فعالية استخدام الطائرات الروسية المسيرة تأكدت في سوريا. كفل استخدام الطائرات المسيرة ضرب أهداف المسلحين بدقة عالية.

يمكن للأنظمة المستخدمة مع الطائرات المسيرة قصيرة ومتوسطة المدى أن تقلل أيضًا من خسائر الأفراد.

وقال درونوف لصحيفة "كراسنايا زفيزدا": "في العام المقبل، ستحصل القوات على طائرات مسيرة متعددة الأغراض بعيدة المدى قادرة ليس فقط على إجراء استطلاع جوي، ولكن أيضًا إصابة أهداف العدو بذخيرة عالية الدقة في العمق الاستراتيجي".

تم تصميم الطائرات المسيرة بعيدة المدى لضرب الأهداف في العمق الاستراتيجي.

عند تطوير الطائرات المسيرة، يتم أيضًا إيلاء اهتمام خاص لدمجها في مجال جوي واحد مع الطائرات المأهولة – مقاتلات "سو-57" ومروحيات "مي-28إن إم".