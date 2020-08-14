عرض مقاتلة "إف-35أ" في "وضعية الوحش"... صور

في هذه الوضعية لاستخدام الطائرة يتم زيادة قوة أسلحتها عن طريق تقليل التخفي ومدى الطيران. للقيام بذلك، يتم وضع أسلحة إضافية على أنظمة التعليق الخارجية.
Истребитель F-35A в "режиме зверя". Фото: U.S. Air Force pic.twitter.com/qfbTPC6jFR
— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 13, 2020
تم نشر صورة F-35A في "وضعية الوحش" في موقع bmpd. في الوقت نفسه، يوضح أن الطائرة مسلحة بالصاروخ الموجه قصير المدى AIM-9X وست قنابل موجهة بالليزر GBU-12 وزنها 500 رطل. أربعة منها تقع تحت الأجنحة واثنان في حجرة الأسلحة.
ويلاحظ أيضًا أنه في وضع "التخفي"، يمكن للطائرة F-35A حمل ما يصل إلى 2.6 طن من الحمولة في أربع نقاط تعليق في المقصورة الداخلية. وفي "وضعية الوحش" مع استخدام التعليق الخارجي، يبلغ الحد الأقصى للحمل 10 أطنان.
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