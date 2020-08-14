دبابات "تي-80" تعبر حاجزا مائيا عمقه 5 أمتار خلال المناورات... فيديو

عبرت دبابات "تي-80" وعربات المشاة القتالية الحاجز المائي في حقل التدريب غولوفينكي في ضواحي موسكو. قطعت الطواقم أكثر من 50 مترًا على طول قاع النهر في ظروف انعدام الرؤية وتوجيهها فقط بالأجهزة.

يصل عمق الحاجر المائي إلى خمسة أمتار، لذلك تمر الدبابات دون تغيير التروس أو التوقف أو الدوران الحاد. هذه التمارين ضرورية أيضًا لممارسة الإجراءات في حالة حدوث فيضان لمركبة قتالية، والتلف بسبب المواد السامة وموجة الانفجار.

عند اجتياز عائق مائي، استخدم الطاقم معدات إنقاذ خاصة وأقنعة عازلة ضد الغاز، مما يسمح للشخص بقضاء حوالي ساعة واحدة تحت الماء.