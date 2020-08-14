روسيا تطور مسدسا صغيرا جديدا

قام المعهد المركزي للهندسة الدقيقة (تسنيتوتشماش، جزء من "روستيخ") بإنشاء مسدس صغير جديد ذاتي الشحن "بولوز" لموظفي وزارة الداخلية والحرس الوطني، وفقًا للخدمة الصحفية للمؤسسة الحكومية.

تم تصميم "بولوز" لإطلاق النار على مسافة تصل إلى 50 مترًا. يظل السلاح جاهزًا للعمل في درجات حرارة تتراوح من ناقص 50 إلى زائد 50 درجة مئوية.

يستخدم المسدس رصاصات 9 × 19 مم (بي في أو) ورصاصات 9 × 19 فولاذية.

سعة المخزن - 15 أو 18 طلقة. المورد لا يقل عن عشرة آلاف طلقة.

كما أوضح المدير العام للمعهد، ألبرت باكوف، لوكالة "سبوتنيك"، فإن السلاح السابق - مسدس ماكاروف - لم يناسب العناصر سواء في القوة أو من حيث الذخيرة (ثماني طلقات).

المسدس الجديد أصغر وأخف من مسدس الجيش القياسي.

سيتم عرض المسدس لعامة الناس في المنتدى العسكري الفني الدولي "أرميا- 2020". سوف تُقدّم الأسلحة على منصة في جناح الشركة "روستيخ"، كما سيعرض في ميدان إطلاق النار في حديقة "باتريوت".