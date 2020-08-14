أحدث سفينة دورية تبدأ الاختبار في الأسطول الشمالي

ستصل سفن الصواريخ الصغيرة "زيليوني دول" و"أودينتسوفو" (مشروع 21631 و22800 على التوالي) لإجراء اختبارات الحكومة.

تم صنع سفينة "فاسيلي بيكوف" في مصنع زيلينودولسك "غوركي" (تتارستان) في 26 فبراير/شباط 2014، في نهاية عام 2018، دخلت خدمة أسطول البحر الأسود. تتميز السفينة بشكل خاص بأنها كانت الأولى في روسيا التي تستخدم مفهومًا معياريًا، وبفضل ذلك يمكن بسهولة وضع أسلحة إضافية على متنها.

تم تصميم السفينة للقيام بدوريات وتنفيذ مهام في مناطق البحر والمحيط البعيدة. وهي مسلحة بمدفع "أ كيه-176إم" أ لضرب الأهداف البحرية والساحلية والجوية، ويمكن نشر مروحية وزنها 12 طنا وطائرات مسيرة عليها. تستخدم قاذفات القنابل اليدوية دي بي-65، التي يتم التحكم فيها عن بعد والمدافع الرشاشة "كورد" من عيار 12.7 ملم كأسلحة مضادة للتخريب.