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    رشاش كلاشنيكوف أكا 12

    يعمل بأمانة في كل المناطق المناخية... ماذا يميز رشاش كلاشينكوف المعاصر عن غيره

    © REUTERS / Sergei Karpukhin
    رصد عسكري
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    شهدت روسيا في العام الجاري حدثا هاما يتعلق بتعزيز قواتها المسلحة، فقد حصلت القوات المسلحة الروسية خلال عام 2020 حتى الآن على 35 ألف قطعة سلاح جديد هو رشاش "كلاشينكوف 12" (AK-12).

    ظهور رشاش كلاشينكوف الجديد

    بدأ فريق المهندسين برئاسة المهندس فلاديمير زلوبين، وهو كبير مصممي الأسلحة التي ينتجها مصنع الأسلحة الواقع في مدينة إيجيفسكK والمعروف باسم "إيجماش"، العمل من أجل اختراع بندقية رشاشة جديدة تنتمي إلى عائلة رشاشات كلاشنيكوف في عام 2011. وفي نفس العام خرج الرشاش الجديد إلى حيز الوجود تحت اسم "أكا-12".

    وفي عام 2014 تحول مصنع "إيجماش" إلى شركة مساهمة تحمل اسم مخترع رشاش كلاشينكوف. وقررت إدارة مؤسسة "كلاشنيكوف" إجراء تغييرات على تصميم رشاش "أكا-12". وتم عرض الرشاش الجديد في عام 2016 خلال معرض "آرميا 2016". وقررت وزارة الدفاع الروسية وقتذاك تزويد القوات المسلحة الروسية بهذا الرشاش.

    المميزات

    أكد الخبير مكسيم بوبينكير، مؤسس الموسوعة الإلكترونية لأسلحة القرنين الـ20 والـ21، أن الجيش الروسي وغيره من الجيوش المعاصرة بحاجة إلى رشاش "أكا-12"، مشيرا إلى أن الضرورة تقتضي أن يملك الجيش المعاصر سلاحا يواكب ركب العصر الحديث مثل رشاش "أكا-12". ولهذا فإن الطلب على هذا السلاح قائم.

    ووفق الخبير فإن أهم ما يجعل رشاش "أكا-12" سلاحا عصريا متميزا هو إمكان استخدام أجهزة التنشين المعاصرة وتجهيزات إضافية. ومن أجل ذلك تم تعديل ما خرج إلى حيز الوجود في عام 2011.

    وعن الخصوصية المتميزة لرشاش "أكا-12" خاصة والسلاح الروسي عامة قال الخبير إنه يعمل بأمانة عالية في المناطق المناخية المختلفة. ولأن روسيا تضم مناطق مناخية شتى فإن الآليات التي تخترعها يجب أن تعمل بأمانة في ظل البرودة الشديدة والحرارة المرتفعة وفي الظروف القاسية الأخرى.

    المواصفات الفنية لرشاش"أكا-12"  

    مسدس أوسا
    © Sputnik . Grigoriy Sisoev
    عرض أول فيديو لمسدس كلاشنيكوف
    العيار: 5.45 ملم.

    الطول: 862 – 922 ملم.

    طول الماسورة: 412 ملم.

    الوزن دون الطلقات: 3.5 كيلوغرام.

    نظام إطلاق النار: فردي، طلقتان دفعة واحدة، أوتوماتيكي.

    المدى المجدي: 440 مترا.

    سرعة الرمي: 600 – 650 طلقة في الدقيقة.

    عدد الطلقات في المخزن: 30.

    وتجدر الإشارة إلى أن روسيا لا تتوقف عن اختراع الأسلحة والآليات العسكرية الجديدة، وتعرض أبرزها خلال معرض "آرميا" السنوي. وفي عام 2019، مثلا، تم عرض سيارة "تيغر" (النمر) المدرعة الجديدة ومنظومة صواريخ "إس-350 فيتياز" المضادة للطائرات ومنظومة "بانتسير-إس-إم" الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات.

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