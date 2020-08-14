تسليح حاملات المروحيات الروسية بطائرات مسيرة هجومية

سيتم تسليح سفن الإنزال "إيفان روغوف" و"ميتروفان" التي هي قيد الإنشاء في حوض بناء السفن "زاليف" بـ 16 مروحية وطائرة مسيرة.

ستقوم بعض الطائرات المسيرة بمهام استطلاع ومراقبة، بينما ستقوم طائرات أخرى بتنفيذ ضربات صاروخية وبالقنابل. لم يتم الإبلاغ عن نوع الطائرات المسيرة التي ستزود بها.

بحسب وكالات روسية، تم تغيير الخصائص التكتيكية والفنية للسفن لحل المهام. وزادت سعتها من 25 إلى أكثر من 30 ألف طن.

وقال المصدر للوكالات: "ستحمل 16 مروحية بالإضافة إلى طائرات هجومية واستطلاعية. وستكون السفن قادرة على حمل ما يصل إلى ألف من مشاة البحرية."

من المخطط أن يتم تشغيل سفن الإنزال، والتي تسمى أيضًا حاملات المروحيات، في عامي 2025 و 2027.