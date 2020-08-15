القوات البرية الروسية تنجح في القضاء على هجوم كيميائي خلال مناورات.. فيديو

نجحت القوات البرية الروسية في القضاء على هجوم كيميائي خلال تدريبات في ملعب برودبوي بمقاطعة فولغوغراد الروسية.

وقامت وحدة تكتيكية بمعالجة الهجوم الكيميائي باستخدام معدات التنظيف والتعقيم من طراز "أ إر إس - 14 كي إم" في المنطقة العسكرية الغربية.

بالإضافة إلى مساعدة دبابات معززة بآلية الدخان الحراري "تي دي أ - 3" التي تطلق ستارا من الضباب (تعمل على أساس مبدأ تبخّر الوقود من أجزاء المحرك الساخنة وم ثم تحوله إلى ضباب أبيض) بهدف تخفي قوات الجيش.

وقام العسكريون بالتحرك في ساحة المعركة بفضل ستار الضباب الذي نشرته المروحيات.

في سياق متصل، عبرت دبابات "تي-80" وعربات المشاة القتالية الحاجز المائي في حقل التدريب غولوفينكي في ضواحي موسكو خلال مناورات. قطعت الطواقم أكثر من 50 مترًا على طول قاع النهر في ظروف انعدام الرؤية وتوجيهها فقط بالأجهزة.