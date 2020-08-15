إعلام: "سوخوي 57" و"إس 400" أصبحت متاحة لإيران بعد رفض مجلس الأمن تمديد الحظر

وبحسب موقع "آفيا برو" فإن رفض مجلس الأمن الدولي للقرار الأمريكي بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، يعني أنه منذ خريف هذا العام، يمكن لروسيا، على أسس قانونية تمامًا، البدء في بيع أسلحة متطورة للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك مقاتلات "سوخوي 35" و"سوخوي 57" ومنظومات "إس 400" وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز Ka-52 وما إلى ذلك، والتي تهتم بها إيران كثيرًا.

القرار الأمريكي بشأن تمديد حظر السلاح على إيران لم يحصل على العدد المطلوب من الأصوات في مجلس الأمن الدولي، وامتنعت معظم الدول عن التصويت. حيث صوتت دولتان لصالح القرار، كما صوتت دولتان ضده، وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت (صوتت روسيا والصين ضده، وصوتت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان لصالحه؛ امتنعت فرنسا وبريطانيا العظمى وبلجيكا وألمانيا وفيتنام وجنوب إفريقيا وإندونيسيا والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وتونس وإستونيا عن التصويت).

ونقل الموقع أن "القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى إيران بموجب شروط الاتفاق النووي ستنتهي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2020". واعتبر أن "إيران في حاجة ماسة إلى تحديث دفاعها الجوية وقواتها الجوية، وإيران تولي أهمية خاصة لمجمعات "إس 400" ودبابات "تي 90" وكذلك المقاتلات والمروحيات، وهو ما صرحت به إيران مباشرة".

وقال الموقع: "بحسب بعض التقارير، فقد أبرمت إيران بالفعل عقودًا مع مؤسسات دفاع روسية، وستبدأ عمليات التسليم فور رفع الحظر، أي في الواقع، تستعد إيران بالفعل لاعتماد طائرات وأنظمة دفاع جوي روسية".

وأدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكدا مواصلة بلاده العمل بهذا الاتجاه.

وقال بومبيو، اليوم السبت: "رفض (مجلس الأمن) قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد".