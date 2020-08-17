الأولى من نوعها في العالم... الصين تعرض مقاتلة بمقعدين من الجيل الخامس... صور

تم إنشاء نسخة بمقعدين من الجيل الخامس من مقاتلات J-20 في الصين، حسبما أفاد "bmpd" نقلاً عن وزارة الدفاع في جمهورية الصين الشعبية.

نشر التلفزيون الوطني الصيني لقطات للمقاتلة الجديدة أثناء تحليقها.

كانت الطائرة J-20 بمقعدين أول طائرة من هذا النوع في العالم. كل من نظائرها: الأمريكية F-22 و F-35 وسو-57 الروسية لديها مقصورات قيادة بمقعد واحد. المقاتلات التي تكفي لشخصين هي إما تدريبية قتالية مخصصة لتدريب الطيارين الشباب، أوطائرات قيادية (على سبيل المثالسو-30إس إم)، القادرة ليس فقط على القتال بمفردها، ولكن أيضًا على إيجاد أهداف للطائرات التي تقودها.

Первый в мире двухместный истребитель пятого поколения J-20. Фото: https://t.co/O7qDrXMv2j pic.twitter.com/IcUhHpEVPf — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 17, 2020

حلقت المقاتلة الصينية من الجيل الخامس Chengdu J-20 لأول مرة في عام 2011. اقترضت الطائرة الكثير من التكنولوجيا من كل من النماذج الأمريكية والروسية. في عام 2017، دخلت الطائرة الخدمة.