رصد قذائف "كراسنوبول" الروسية في الجزائر... صور

يتضح من خلال الصور التي نشرت على الإنترنت أن المدفعية الجزائرية مسلحة بقذائف مدفعية روسية من عيار 155 ملم "كراسنوبول".

تم تصميم هذه الذخيرة لتدمير التحصينات الميدانية المختلفة، وعينات من المركبات المدرعة، بما في ذلك دبابات القتال الرئيسية. في الوقت نفسه، لا يتم إصابة الأهداف الثابتة فقط بثقة، ولكن أيضًا الأهداف المتحركة.

بالإضافة إلى المنتجات المصنوعة من عيار 152 ملم، وهي تقليدية للمدافع المحلية، هناك أيضًا أنواع مختلفة من "نماذج الناتو" - 155 ملم، والتي يمكن استخدامها في جميع أنظمة المدفعية الأجنبية تقريبًا. من المعروف وجود تعديلين كي155 و55إم.

1. Тренажер комплекса средств автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений "Малахит" (индекс КМ-15) в Алжире. pic.twitter.com/8Q7ZJrrnU1 — Белый лев (@brokly990) August 6, 2020

هذا الأخير قد حسن الخصائص التقنية. وزنه 54.3 كغم، تصل كتلة الرأس الحربي إلى 22.5 كغم، و11 كغم المتفجرات. الطول 1200 مم. أقصى مدى لاطلاق النار 26000 متر.

تضرب القذائف أهدافًا من الأعلى، وتغوص فيها، وتضرب، على سبيل المثال، الدبابات في سقف البرج أو في منطقة حجرة المحرك، أي في الأماكن الأكثر ضعفًا.

وفقًا للتقارير، تستخدم "كراسنوبول" في المدافع ذاتية الحركة PLZ 45 ومدافع هاوتزرPLL01 الجزائرية.