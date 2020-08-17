"أرميا 2020": الأسطول الروسي في المحيط الهادئ يعرض بوارجه الحربية

تتضمن فعاليات معرض "أرميا 2020" المقام في روسيا عرض سفن حربية تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ.

وأعلن المقدم نيكولاي فوسكريسينسكي، المسؤول الإعلامي في المنطقة العسكرية الشرقية، أن أسطول المحيط الهادئ سيعرض 7 قطع بحرية هي مدمرة "بيستري" وسفينة "كورييتس" المضادة للغواصات وزورق "إر-19" الصاروخي وكاسحة الألغام "بي تي-215" وزورق الإنزال "إيفان كارتسوف" وزورق مكافحة أعمال التخريب من طراز "غراتشونوك" وزورق "بي غي كا-211".

وستكون هذه القطع البحرية موجودة في ميناء فلاديفوستوك، ويمكن لضيوف "أرميا 2020" أن يزوروها.

كما سيتم عرض طائرات حربية تابعة للقوات المسلحة في الشرق الروسي. وسيقام في جزيرة روسكي معرض يحتوي على أسلحة الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

وستحتضن جامعة الشرق الأقصى ودار ضباط الأسطول في فلاديفوستوك مؤتمرات علمية وندوات تعقد في إطار "أرميا 2020".

وجريا على العادة تتوزع فعاليات "أرميا 2020" التي تنطلق في 23 أغسطس/آب وتستمر حتى 29 أغسطس على شتى أنحاء روسيا. وستنظم فعاليات "أرميا 2020" في الشرق الروسي في الفترة (27 – 29) أغسطس.