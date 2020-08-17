رصد مدافع هاوتزر "مستا-إس" في إثيوبيا... صور

كما يوضح المدون دامبييف، حصلت هذه الدولة على 12 وحدة مدفعية ذاتية الحركة من روسيا في عام 1999 أثناء النزاع المسلح مع إريتريا. في ذلك الوقت بدأ تصدير "مستا-إس" إلى الخارج.

A rare sighting of a Msta-S 152mm howitzer in Ethiopia. 12 Msta-S were exported to Ethiopia in 1999.https://t.co/q0yyaKZSCY pic.twitter.com/y8EvOKnyqY — Rob Lee (@RALee85) August 16, 2020

نلاحظ أن جميع المعدات العسكرية للقوات البرية الإثيوبية تقريبًا هي سوفييتية. على وجه الخصوص، هي مسلحة بدبابات تي-55 وتي-62 وتي-72بي1 ومدفع هاوتزر دي-30/إم30 وراجمات غراد و65 منظومة دفاع جوي ستريلا-2 ومنظومة إس-75 وإس-125 ومدفعية إس-60 وزو-23-2.

بدأ تطوير "مستا-إس" في عام 1980 في مصنع الأورال للنقل. كان من المفترض أن تحل محل مدافع هاوتزر ذاتية الحركة أكاتسيا. في البداية، تم إنشاؤها على أساس دبابة تي-72، ولكن خلال الاختبارات تم التخلي عن هذه الفكرة. ترك المصممون فقط هندسة الهيكل والمحرك وناقل الحركة ومحركات التحكم من تي-72. دخلت مستا-إس الخدمة في عام 1989. مدى الرماية 24.7 كم.