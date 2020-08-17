اختبارات نظام الحماية النشطة في الجزائر... فيديو

ظهر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاختبار مجمع حماية نشط للمركبات القتالية المدرعة في الجزائر. للاختبارات، تم استخدام حاملة الجنود المدرعة Fuchs 2 المطورة في ألمانيا.

في التعليق التوضيحي للفيديو، تم الإبلاغ عن أن مجمع AMAP-ADS قادر على ضرب الذخيرة التراكمية مثل القنابل اليدوية لـ أر بي جي-7 وبي تي أور، بالإضافة إلى مقذوفات خارقة للدروع. يمكن تكييف التصميم المعقد مع مجموعة واسعة من المركبات. اعتمادًا على المهمة المختارة، تتراوح كتلة AMAP-ADS من 140 إلى 500 كيلوغرام.

يلاحظ أن ناقلات الجنود المدرعة Fuchs تم تطويرها في ألمانيا، عام 1979. يوفر الهيكل الملحوم للصفائح المدرعة الفولاذية الحماية من الرصاص وشظايا قذائف المدفعية لعشرة مظليين وطاقم. سرعتها على الطريق السريع 100 كم / ساعة. وهي مسلحة بمدفع آلي عيار 20 ملم أو مدفع رشاش عيار 7.62 ملم.