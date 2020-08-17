الدفاع الروسية: "سو-27 إس إم" تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق

أعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع (جزء من وزارة الدفاع الروسية) أنه تم إرسال مقاتلة اعتراضية من طراز "سو-27 إس إم"، اليوم الاثنين، لاعتراض طائرة الاستطلاع الأمريكية RC-135 بعد رصد اقترابها من الحدود الروسية فوق بحر البلطيق.

وفقًا للجيش، في 17 أغسطس/ آب، رصدت محطات الرادار الروسية هدفًا في الجو فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، يقترب من حدود الدولة الروسية. وقال المركز إن "طاقم الطائرة المقاتلة الروسية اقترب لمسافة آمنة من الجسم الجوي وحدده على أنه طائرة استطلاع استراتيجية RC-135 تابعة لسلاح الجو الأمريكي".

كما أشار المركز، "بعد أن ابتعدت طائرة البحرية الأمريكية عن حدود روسيا، عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى مطار التمركز".