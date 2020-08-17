"كلاشنيكوف" تقدم بندقية جديدة في منتدى "آرميا 2020"...فيديو

تستعد شركة "كلاشنيكوف" الروسية لعرض بندقية هجومية جديدة من طراز "AK-19"، في منتدى "آرميا 2020".

وبحسب تصريحات المكتب الإعلامي للشركة، لوكالة "سبوتنيك"، فإن البندقية الجديدة سيتم تقديمها لأول مرة في المنتدى.

وبحسب المقطع المصور الذي نُشر على قناة Telegram التابعة للشركة، فإن البندقية الهجومية تستخدم طلقات عيار 5.56 ملم.

من الملاحظ أن ميزاته الرئيسية هي مخزون تلسكوبي خفيف الوزن مع بيئة عمل محسنة، ومشهد خلفي جديد، ومثبط فلاش مشقوق مع القدرة على تركيب كاتم الصوت بسرعة.

وسيعقد منتدى "Army-2020" في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس/آب في حديقة باتريوت بالقرب من موسكو.