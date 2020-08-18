كلاشنيكوف تطور بندقية جديدة... فيديو

وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "سيتم تقديم بندقية هجومية من طراز AK-19 لأول مرة في منتدى "أرميا -2020".
وفقًا لمقطع فيديو نُشر على قناة Telegram التابعة للشركة، تم إنشاء البندقية الهجومية على أساس AK-12 من عيار الناتو 5.56 ملم. وتجدر الإشارة إلى أن ميزاتها الرئيسية هي دعامة تلسكوبية خفيفة الوزن مع بيئة عمل محسّنة، مع القدرة على تركيب كاتم الصوت بسرعة.
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🔥Новинка! Экспериментальный автомат АК-19. ⠀ Применяемый патрон — 5.56 NATO. Длина ствола — 415 мм. Шаг нарезов — 178 мм. Масса — 3,350 г. ⠀ ✅ Облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой. ✅ Новое исполнение целика. ✅ Щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя. ⠀ Гости военно-технического форума «Армия-2020» смогут первыми оценить новинку «Калашникова». Мероприятие пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот». Дни массового посещения для всех желающих: 27-29 августа. ⠀ Приходите в демоцентр Концерна «Калашников», чтобы увидеть АК-19 своими глазами. #КалашниковНаАрмии2020
تم تطوير البندقية الهجومية AK-12 من عيار 5.45 ملم كجزء من برنامج "راتنيك" كعنصر من عناصر مجمع واعد لتجهيز الجيش الروسي ودخلت الخدمة في نهاية عام 2018. يتم وضعها كمنصة جديدة، على أساسها يتم التخطيط لإنتاج أسلحة من عيارات ولأغراض مختلفة - عسكرية ومدنية. النسخة المدنية من AK-12 تسمى AK TR3.
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