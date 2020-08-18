إيران تبدأ تحديثا واسع النطاق لدبابات "تي-72"... صور

وزار مؤخرا المنشأة العسكرية وزير الدفاع اللواء أمير حاتمي، واطلع على سير العمل الجاري.

كما هو موضح من الصور التي نشرتها وكالة أنباء "إرنا"، زودت الدبابات بأبراج جديدة مزودة بمستوى أعلى من الحماية.

Deep upgrade of Iranian T-72 tanks up to as I inderstand Karrar standart on Bani Hashim Industrial Complex in Dorud. New turret, FCS, protection, remote controlled machinegun, looks like laser warning sensors etc. pic.twitter.com/JNRfxoPSBo — Yuri Lyamin (@imp_navigator) August 13, 2020

يتم أيضًا تركيب الحماية الديناميكية. على الجزء الأمامي من البدن، يتم وضع صفائح مدرعة أفقية خاصة، التي، عند إصابة الدبابة بالذخيرة، لا تسمح للعناصر المجاورة لـ "الدروع التفاعلية" بالعمل في وضع الخمول.

للكشف عن أشعة الليزر والرادار، يتم تثبيت أجهزة استشعار خاصة.

Deep upgrade of Iranian T-72 tanks up to as I inderstand Karrar standart on Bani Hashim Industrial Complex in Dorud. New turret, FCS, protection, remote controlled machinegun, looks like laser warning sensors etc. pic.twitter.com/JNRfxoPSBo — Yuri Lyamin (@imp_navigator) August 13, 2020

تم تجهيز الدبابة بنظام جديد لتحديد الهدف، حيث توجد، بالإضافة إلى التكنولوجيا البصرية النهارية، قناة تصوير حراري ليلي. ترك من دبابة تي-72إس جهاز 1كي13 "نيمان"، الذي يستخدم لتوجيه صواريخ Tondar المضادة للدبابات، وهي مستنسخة من الصاروخ الروسي 9إم119إم .

البرج مجهز بمدفع رشاش 12.7 ملم يتم التحكم فيه عن بعد.

تم تجهيز الدبابات بمحرك ديزل قوته تصل إلى 1000 حصان.