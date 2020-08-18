دبابات "تي-72" تعبر نهرا أثناء التدريبات... فيديو

شاركت في التدريبات 40 وحدة من المركبات المدرعة، مثل بي إم بي-2 وتي-72بي3، وأكثر من 500 جندي.

نفذت أطقم تي-72 بي 3 متعددة الأطنان مناورة صعبة للغاية - قطعوا نهر توم، أثناء التدريبات في حقل التدريب "يورغينسكي" في مقاطعة كيميروفا. بلغ أقصى عمق في بعض المناطق قرابة خمسة أمتار. تغلب الميكانيكيون السائقون على عقبة المياه بالسباحة على بي إم بي، والدبابات - على طول قاع النهر، مسترشدين بالأدوات ومتجنبين التوقفات والمنعطفات الحادة. بالإضافة إلى ذلك، تدرب الجنود على المناورات والانعطافات وغيرها من الإجراءات.

كما عمل أفراد مجموعة الإصلاح والإخلاء على مهام إخلاء المركبات المدرعة والأفراد من تحت الماء في حالة الغرق بمساعدة الناقل العائم (بي تي إس-2).