طائرات "إيل-76" و"أ إن-26" تهبط في مطار غير مجهز... فيديو

تم نشر الخدمات الأرضية في ميدان مطار غير ممهد في محطة بوغريلوفا في إطار التدريبات.

هبط وأقلع طاقم الطائرة "إيل-76إم دي" لأول مرة في مطار غير ممهد في جنوب روسيا في مقاطعة روستوف، حسب الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية.

وقالت الخدمة: "أثناء الهبوط، حدد الطيارون بشكل مستقل ارتفاع تسوية الطائرة قبل لمس الطريق الترابي، واختاروا بصريًا نقطة الهبوط، مع الأخذ بالاعتبار وزن طائراتهم".

تجدر الإشارة إلى أن الهبوط على مدرج غير ممهد من أصعب عناصر التدريب القتالي الذي يتطلب مهارة عالية من الطيارين.