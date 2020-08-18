"أرميا 2020"... مشاهدة قفزة الدبابة

وستقفز إحدى دبابات الجيش الروسي من طراز "تي-90أ" من منصة يزيد ارتفاعها على 1 متر. وستقوم الدبابة التي يقودها الرقيب فلاديمير أغوتين بالفقزة أمام ضيوف معرض "أرميا 2020" في بلدة سريدنيا أختوبا في مقاطعة فولغوغراد.

وتنطلق فعاليات معرض "أرميا 2020"، في 23 أغسطس/آب، وتستمر حتى 29 أغسطس. وتتوزع نشاطاته التي تشتمل على عقد المؤتمرات والندوات العلمية على عدد من أنحاء روسيا. وتنظَّم فعالياته في مقاطعة فولغوغراد في الفترة 27 – 29 أغسطس، حيث يشهد ميدان سريدنيا أختوبا، وهو أحد ميادين الرماية التابعة للقوات المسلحة الروسية، عمليات العرض لحوالي 50 قطعة سلاح وآلية عسكرية والتي ستنطلق بعد أن تطلق المدفعية طلقات التحية.

الدبابة الطائرة

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن دبابة "تي-90أ" تستطيع القفز فوق جدار عمودي يبلغ ارتفاعه 1 متر. كما تقدر دبابة "تي-90أ" على اجتياز عائق مائي يزيد عمقه على 5 أمتار، وتستطيع اجتياز خندق عرضه 3 أمتار.

وإزاء هذه القدرات توصف دبابة "تي-90أ" بأنها دبابة طائرة