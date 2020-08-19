"آرميا 2020": ظهور مقاتلات "سو- 34" أثناء القتال الاستعراضي

تشارك القوات الجوية الروسية في المعرض العسكري الدولي "آرميا 2020"، وهو واحد من أكبر معارض الأسلحة في العالم، بـ60 طائرة.

وسيتم عرض طائرات تابعة لسلاح الجوي الروسي في مطار كوبينكا في ريف العاصمة الروسية موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المعرض المقام في مطار كوبينكا سيضم طائرات سلاح الجو العملياتي التكتيكي "سو-35إس" و"سو-30إس إم" و"سو-34" و"سو-25إس إم3" و"سو-24إم" و"ميغ-31 بي إم" و"ميغ-35" و"ميغ-29إس إم تي"، والطائرات البعيدة المدى "تو-160" و"تو-95 إم إس" و"تو-22إم3" و"إيل-78"، وطائرات النقل "إيل-76إم دي-90أ" و"أن-148" و"أن-72"، وطائرات التدريب "ياك-130" و"إل-410" و" دي أ-42تي"، ومروحيات "كا-52" و"مي-28إن" و"مي-35إم" و"مي-38" و"مي-25بي" ومي-26" و"مي-8"، وطائرات مسيرة تستخدم لأغراض شتى.

كما ستشمل المعروضات طائرة "إيل-38إن" ومروحية "كا-7إم" التابعتين للقوات البحرية الروسية، وطائرات "أكسترا-350" و"كورفيت" و"إل-29" و"إس إم-2000بي" و"ياك-2" و"ميغ-15أو تي يي" وطائرة "بايبر" المملوكة لنادي الطيران التابع للقوات الجوية الروسية.

المعركة الاستعراضية

كما ستظهر طائرات تابعة للقوات المسلحة الروسية في أماكن أخرى خلال معرض "آرميا 2020" منها مدينة يكاتيرينبورغ. وأعلن العقيد أندريه سوبوليف، نائب قائد قوات المنطقة العسكرية المركزية في وسط روسيا، أن المعرض المقام في يكاتيرينبورغ سيضم أحدث نسخة من دبابة "تي-72" ومدرعة جديدة من طراز "بي تي إر-82أ" ومنظومات صواريخ "إس-300" و"إس-300في" المضادة للطائرات وأنظمة استطلاع واستخبار حديثة وطائرات مسيرة (دون طيار).

وتتضمن فعاليات المعرض المقام في يكاتيرينبورغ معركة استعراضية تخوضها دبابات ومجموعات من المشاة الآلية وطائرات "سو-34" ومروحيات "مي-8" و"مي-24".

وستشهد مدينة يكاتيرينبورغ نشاطات "آرميا 2020" في الفترة 27 – 29 أغسطس/ آب. وتنظم روسيا معرض "آرميا 2020" في الفترة 23 – 29 أغسطس.