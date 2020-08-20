الدفاع الروسية تطلب من "كلاشينكوف" تطوير مدفع رشاش خفيف جديد

طلبت وزارة الدفاع الروسية من مؤسسة كلاشينكوف تطوير مدفع رشاش خفيف جديد، وسيتم عرضه العام الحالي.

موسكو - سبوتنيك. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، ديمتري تاراسوف لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة للعملية العسكرية للمجموعة التجريبية من مدافع رشاشة إر بي كا-16، بما في ذلك استخدامها القتالي، قدمت وزارة الدفاع توضيحا بشأن الطلب على مثل هذا النوع من الأسلحة".

وأشار إلى أنه سيتم عرض نموذج أولي لهذا النوع من الأسلحة "أر بي ال-20" في منتدى الجيش-2020.

يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية حصلت منذ بداية 2020 حتى الآن على 35 ألف قطعة سلاح جديد من رشاش "كلاشينكوف 12" (AK-12).

وكان فريق من المهندسين برئاسة المهندس فلاديمير زلوبين، وهو كبير مصممي الأسلحة التي ينتجها مصنع الأسلحة الواقع في مدينة إيجيفسكK والمعروف باسم "إيجماش"، قد بدأوا العمل من أجل اختراع بندقية رشاشة جديدة تنتمي إلى عائلة رشاشات كلاشنيكوف في عام 2011. وفي نفس العام خرج الرشاش الجديد إلى حيز الوجود تحت اسم "أكا-12".

وفي عام 2014 تحول مصنع "إيجماش" إلى شركة مساهمة تحمل اسم مخترع رشاش كلاشينكوف. وقررت إدارة مؤسسة "كلاشنيكوف" إجراء تغييرات على تصميم رشاش "أكا-12". وتم عرض الرشاش الجديد في عام 2016 خلال معرض "آرميا 2016". وقررت وزارة الدفاع الروسية وقتذاك تزويد القوات المسلحة الروسية بهذا الرشاش.