بعد يومين... عرض منظومة "أنتي-4000" في منتدى "أرميا 2020"

أعلنت شركة "ألماز أنتي" لصناعة الأسلحة الروسية، أنه سيتم عرض نظام الصواريخ المضادة للطائرات "أنتي-4000" لأول مرة في منتدى "أرميا 2020".

وجاء في بيان الشركة: "سيشهد المنتدى العروض الأولى لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "أنتي-4000"، بينها قاذفة صواريخ "9А83М-2Е" ومعدات لحفظ ونقل وشحن صواريخ المنظومة "9А84М-1Е" بالإضافة إلى الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات "9M83ME" و"9M82ME".

كما سيعرض المنتدى قاذفة مصممة لمكافحة الأهداف الباليستية، بالإضافة إلى أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "فيكينغ" و"تور-إي 2" و"تور إم 2 كي إم" و"بوك إم 3" ومركبة قتالية من طراز تايفون وطائرة دون طيار "أديوتانت" معززة بمحرك نفاث عنفي.

وتعد منظومة "أنتي-4000" نسخة تصديرية لمنظومة "إس 300 في 4" سهل التنقل مصمم للدفاع عن النقاط ذات الأهمية العسكرية للدولة والدفاع عن القوات من الهجمات بواسطة أسلحة الهجوم الجوي الباليستية والديناميكية الهوائية.

وتنطلق فعاليات "أرميا 2020" في 23 أغسطس/آب وتستمر حتى 29 أغسطس.