"أرميا 2020": أول عرض لمنظومة صواريخ جديدة تصيب أهدافا ما وراء الأفق

ستظهر في معرض "أرْمِيَا 2020" المقام في روسيا منظومة صواريخ جديدة تحمل اسم "هرمس".

وأعلن صانعها في الشركة الروسية المصنعة لأنظمة أسلحة الدقة العالية أن منظومة "هرمس" وهي منظومة الصواريخ الموجهة، ستُعرض للجمهور لأول مرة خلال معرض "أرميا 2020" المقام في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" في ريف موسكو.

سلاح الدقة العالية

ويستطيع صاروخ "هرمس" إصابة الهدف الذي يقع ما وراء الأفق ويبعد عن مكان إطلاق الصاروخ بـ100 كيلومتر. ويصل صاروخ "هرمس" إلى الهدف المحدد بنفسه من دون أن يتحكم فيه مطلقه.

ويمكن لمنظومة "هرمس" أن تطلق جملة صواريخ على 6 أهداف متفرقة. ويصيب صاروخ "هرمس" هدفه بمنتهى الدقة ولا يمكن أن ينحرف عن الهدف إلا ضمن نصف المتر.

ويمكن إطلاق صواريخ "هرمس" من الطائرات والآليات البرية والسفن البحرية. كما يراعي تصميم منظومة "هرمس" إمكانية إطلاق صواريخها من الطائرة المسيرة دون طيار.

وذكرت قناة القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، أن الإعلان عن إبداع منظومة "هرمس" تم في عام 2015.

ويعتبر معرض "أرميا" واحدا من أكبر معارض الأسلحة في العالم. وتنطلق فعاليات دورته السادسة في 23 أغسطس/آب 2020، وتستمر حتى 29 منه.