أقوى وسيلة رادعة للعدوان ترفع الجاهزية القتالية للجيش الفنزويلي

أشادت شركة "روس أوبورون إكسبورت"، المسؤولة عن توريد الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية الصنع إلى الدول الأخرى، بمستوى التعاون العسكري التقني بين روسيا وفنزويلا.

وقالت شركة تصدير الأسلحة الروسية إن التعاون الناجح أسفر عن تزويد الجيش الفنزويلي بالأسلحة المتطورة الجديدة وأدى إلى ارتفاع مستوى الجاهزية القتالية للجيش الفنزويلي، وهو ما يضمن الدفاع عن حياض الوطن ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

الدفاع الجوي الفعال

وتشتمل الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية التي تملكها القوات المسلحة الفنزويلية الآن وتستخدمها بنجاح على الطائرات والمروحيات والدبابات ومركبات القتال المدرعة وناقلات الجنود المدرعة وأنظمة الصواريخ والمدفعية والأسلحة الخفيفة ومنها رشاشات كلاشنيكوف.

كما حصلت فنزويلا من روسيا على وسائط الدفاع الجوي الحديثة التي ضمنت إنشاء نظام الدفاع الجوي الفعال.

وفوق ذلك، ساعدت روسيا فنزويلا على إنشاء مركز تدريب طيّاري المروحيات ومركز تدريب مشغّلي مقاتلات "سو-30إم كا2".

وكانت فنزويلا قد حصلت من روسيا في عام 2013، على منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-300في إم" بإمكانها التعامل مع 24 هدفا في آن واحد.

وتعتبر منظومة صواريخ "إس-300" المزودة بوسائل الحرب الإكترونية الحديثة أقوى وسيلة رادعة للعدوان في المنطقة الآن.