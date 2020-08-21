الولايات المتحدة تحاول إقناع الهند بالتخلي عن شراء "إس-400" و"سو-35"

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون العسكرية والسياسية، كلارك كوبر، إن واشنطن تسعى إلى تخلي الهند عن الاتفاقيات الرئيسية مع روسيا في مجال التعاون العسكري التقني.

طُلب من الهند "عدم تعريض المزيد من الفرص المواتية للتعاون العسكري التقني مع الولايات المتحدة للخطر". وقال كوبر إن مثل هذا التعاون يمكن أن يصبح "معقدا" من خلال الحصول على "أسلحة روسية مهمة".

وأشار كوبر إلى أننا "لا نتحدث عن كل شيء" ، لكن شراء شيء مثل إس-400 سيكون تحديًا، بالإضافة إلى شراء مقاتلات سو-35.

كما أكد أن الولايات المتحدة تدرك أن روسيا شريك طويل الأمد للهند في مجال التعاون العسكري التقني. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد الإضرار بدفاعات الهند. وفقًا لكوبر، فإن الجانب الأمريكي يدرك أن الهند لا يمكنها التخلي بسرعة عن الإمدادات الروسية.