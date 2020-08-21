اليابان والولايات المتحدة تتفقان على استخدام الأقمار الصناعية ضد صواريخ روسيا والصين

تعد حكومتا اليابان والولايات المتحدة، بشكل مشترك، نظامًا للكشف عن الصواريخ وتتبعها باستخدام العديد من الأقمار الصناعية الصغيرة التي ستطلق في المدار الأقرب إلى الأرض، حيث سيتم استخدامه لمراقبة الأهداف وضربها، بحسب صحيفة "نيهون كيزاي شيمبون" اليابانية.

وفقًا للصحيفة، لن يكون من السهل لنظام الدفاع الجوي الياباني الأمريكي الحالي التعامل مع الصواريخ التي طورتها روسيا والصين وكوريا الشمالية، لذلك ستعد حكومتا اليابان والولايات المتحدة معًا نظامًا للكشف عن الصواريخ وتتبعها باستخدام العديد من الأقمار الصناعية الصغيرة.

وذكرت الصحيفة، أنه سيتم إطلاق الأقمار الصناعية في مدار بارتفاع 300-1000 كم، حيث ستراقب وتستخدم لتدمير الأهداف. يوضح المصدر أنه من المفترض تشغيل مثل هذا النظام في عام 2025.

وأضافت الصحيفة أنه سيكون من الصعب على الأقمار الصناعية العادية الموجودة على ارتفاع 36 ألف كيلومتر والرادارات الأرضية اكتشاف وإسقاط الصواريخ الجديدة. وبالتالي، قد تنشأ حالة يصبح فيها نظام الدفاع الجوي غير فعال، وسيصبح الردع غير فعال.

وبحسب المقال، أعدت الولايات المتحدة مشروع مراقبة الأرض بأكثر من ألف قمر صناعي صغير، منها حوالي 200 ستزود بأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء للكشف عن مصادر الحرارة.

في الوقت نفسه، ستطور اليابان أجهزة استشعار، فضلاً عن المساعدة في تقليل حجم الأقمار الصناعية، وربما تتحمل تكاليف جزئية لإنشاء شبكة من الأقمار الصناعية بالقرب من حدودها، وفقا للصحيفة.

كما توضح أن شبكة الأقمار الصناعية الصغيرة ستشمل تلسكوبات بصرية ونظام تحديد المواقع الذي سيتتبع ليس فقط الأقمار الصناعية، ولكن أيضًا السفن والطائرات وحركة القوات البرية. ونتيجة لذلك، سيصبح تبادل المعلومات بين اليابان والولايات المتحدة أكثر نشاطًا.

وفي عام 2022 تخطط الولايات المتحدة لبدء اختبار نظام مكون من 30 قمرا صناعيا. ستدرج اليابان في مشروع الميزانية لعام 2021 تكاليف تطوير مجسات الأشعة تحت الحمراء.

يذكر أن اليابان أرادت الانضمام إلى تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلندا وكندا وأستراليا.