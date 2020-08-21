نشر صورة لقاعدة سرية للغواصات الصينية

تُظهر صورة القمر الصناعي كيف تدخل إحدى الغواصات القاعدة، وفقًا لـ The Drive.

ليس من الواضح في الوقت الحالي أي غواصة تم تصويرها، لكن المنشور يشير إلى أنها قد تكون من مشروع 093 "شان".

Yulin Naval Base, Hainan, #China is home to a large underground facility with covered tram from magazine to loading areas pic.twitter.com/cIv9MPC0cy — Sentinel (@StratSentinel) February 18, 2017

ويلاحظ أيضًا أن أرصفة يولين كانت فارغة وقت التقاط الصورة، وبالتالي، يعتقد الموقع أن الغواصات، التي كان من المفترض أن تكون هناك، تشارك حاليًا إما في التدريبات العسكرية التي تجريها الصين أو أنها مخبأة في شبكة من الكهوف تحت الماء.