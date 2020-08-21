مزايا رشاش "كلاشينكوف" الجديد

أعلن العقيد ألكسندر غولوفاشكين، نائب رئيس حركة روسيا القوية، بطل روسيا، أن المدفع الرشاش RPL-20، الذي يتم تطويره في شركة "كلاشينكوف"، سيتم تجهيزه بسبطانات ذات أطوال مختلفة للتخلص من السخونة.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "في الشكل الذي يوجد به RPK-16 الآن، فقد خضع، مقارنةً بالطراز السابق RPK-74، لتغييرات مهمة للأفضل على وجه التحديد من حيث التحديث وسهولة الاستخدام. يمكن تغيير السبطانة فيه، ما جعل من الممكن حل مشكلة السخونة عند إطلاق النار، والسبطانات ذات الأطوال المختلفة: "سبطانة طويلة للرماية بعيدة المدى، للعمل في الميدان، وسبطانة قصيرة للقتال في مجموعة، في المدينة أو في مكان مغلق".

وأشار إلى أن السلاح سيكون له مخزون تلسكوبي. هذا سيجعل الأمر أكثر ملاءمة لمطلق النار، حيث يمكن إطلاق النار من الحزام.

من الناحية العملية، لم يكن RPK-74 مريحا جدا وطويل، خاصة عند التنقل في المناطق الجبلية باستخدام معدات التسلق.

كما لخص العقيد: "يحتوي RPK-16 على سبطانة تلسكوبية، وقبضة خفيفة الوزن ومريحة للغاية، من البلاستيك - كل هذا، بالطبع، يعطي مزايا معينة. وأتمنى ألا يفقد مطورو الكلاشينكوف ماء الوجه وأن يكون النموذج الجديد أفضل".

للتذكير، فإن كلاشينكوف تطور مدفع رشاش خفيف جديد، ومن المقرر تقديمه في منتدى "أرميا -2020".