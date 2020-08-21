اختبارات الطائرة المسيرة الأرمينية "التنين"... فيديو

تم نشر مقطع فيديو لاختبار الطائرة المسيرة "التنين" التي تقوم بدوريات في ناغورنو كاراباخ على مواقع التواصل الاجتماعي. الطائرة تعمل على مبدأ كاميكازي (الانتحاري).

قال وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة في أرمينيا هاكوب أرشاكيان: "يتم اختبار نوع جديد من الطائرات المسيرة الهجومية. وهذا إنجاز آخر للصناعة العسكرية الأرمينية".

ومن المعروف أن مدى "التنين" يبلغ 100 كيلومتر، وأقصى سرعة 180-200 كيلومتر. يمكن أن تحمل حمولة تزن من 10 إلى 15 كغم.