"أرميا 2020"... استعراض روائع صناعة الدبابات

يحتوي معرض "أرميا 2020" الدولي الذي سيقام في روسيا من 23 وحتى 29 أغسطس/ آب الجاري على منتجات أكبر شركة روسية مصنعة للمدرعات.

أعلن المكتب الصحفي لشركة "أورال فاغون زافود" أن معروضات الشركة تشتمل آليات قتالية مدرعة متوفرة حاليا ومستقبلية.

ومن بين الآليات المستقبلية دبابة "تي-14 أرماتا" ودبابة "تي-90إم إس" ومدرعة "بي إم بي تي 72".

وقد تم عرض دبابة "تي-14" في وقت سابق، وتستمر روسيا في اختبارها توطئة لإدخالها الخدمة العسكرية رسميا.

وعن دبابة "تي-90إم إس" قال صانعها إنها تتقدم على سابقتها "تي-90إس" في الفعالية القتالية.

أما مدرعة "بي إم بي تي 72" أو "ترميناتور 2" التي خصصت لتوفير الدعم الناري للدبابات في ميدان القتال فمن أبرز مزاياها أنها توضع على شاسيه (عربة) دبابة "تي-72" وهو ما يتيح للدول الكثيرة التي تملك دبابات "تي-72" فرصة تحويل الدبابة المتقادمة إلى آلية قتالية مدرعة عصرية في أقرب وقت وبأقل تكلفة.

كما تعرض شركة "أورال فاغون زافود" لزوار معرض "أرميا 2020" مدافع ذاتية الحركة وآليات هندسية عسكرية وآليات لها استخدام سلمي.

الدبابات النادرة

ويمكن لزوار وضيوف معرض "أرميا 2020" أن يتعرفوا على ما صنعته روسيا من روائع صناعة الدبابات في أوقات سابقة ومن بينها دبابة "تي-34" أشهر دبابات الحرب العالمية الثانية.

ويحتوي معرض "روائع صناعة الدبابات" الذي تقيمه شركة "أورال فاغون زافود" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات على صور فوتوغرافية تُظهر تصنيع دبابتين من طراز "تي-34" خرجتا من المصنع في يناير/ كانون الثاني 1940.

يعتبر معرض "أرميا" واحدا من أكبر معارض الأسلحة في العالم. وتنطلق فعاليات دورته السادسة في 23 أغسطس/ آب 2020، في ضواحي موسكو وتستمر حتى 29 أغسطس.